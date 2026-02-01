Al Riyadh x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Al Riyadh e Al Nassr entram em campo nesta segunda-feira (2), às 12h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riad.

Onde assistir Al Riyadh x Al Nassr ao vivo?

A partida entre Al Riyadh e Al Nassr será transmitida pelo Canal GOAT, no Youtube, e no SporTV, na TV aberta.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Al Riyadh

Os mandantes vêm de empate com o Al-Najma Saudi e vivem situação delicada na tabela, com apenas 12 pontos somados em 18 jogos. A equipe ocupa a 15ª colocação, apenas um ponto acima do Damac, primeiro time na zona de rebaixamento.

Notícias do Al Nassr

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo vêm de quatro vitórias consecutivas e chega com força máxima para tentar encostar no Al Hilal, o líder. Eles somam 43 pontos e ocupa a segunda colocação, enquanto o Hilal lidera com três pontos de vantagem.

Prováveis escalações de Al-Riyadh x Al-Nassr Provável escalação Reservas Técnico D. Carreno Provável escalação Reservas Técnico J. Jesus

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa Al Riyadh x Al Nassr?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Como assistir de qualquer lugar com VPN

