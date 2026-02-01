Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Saudita
team-logoAl-Riyadh
team-logoAl-Nassr
ASSISTA COM O
Joaquim Lira Viana

Al Riyadh x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Equipes se enfrentam na segunda-feira (2), no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Riyadh e Al Nassr entram em campo nesta segunda-feira (2), às 12h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riad.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Al Riyadh x Al Nassr ao vivo?

A partida entre Al Riyadh e Al Nassr será transmitida pelo Canal GOAT,no Youtube,e no SporTV, na TV aberta. 

Veja os jogos da Liga SauditaAssine já! 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Al Riyadh

Os mandantes vêm de empate com o Al-Najma Saudi e vivem situação delicada na tabela, com apenas 12 pontos somados em 18 jogos. A equipe ocupa a 15ª colocação, apenas um ponto acima do Damac, primeiro time na zona de rebaixamento.

Campeonato Saudita
Al-Riyadh crest
Al-Riyadh
ALR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

Notícias do Al Nassr

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo vêm de quatro vitórias consecutivas e chega com força máxima para tentar encostar no Al Hilal, o líder. Eles somam 43 pontos e ocupa a segunda colocação, enquanto o Hilal lidera com três pontos de vantagem.

Prováveis escalações de Al-Riyadh x Al-Nassr

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Carreno

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Jesus

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Que horas começa Al Riyadh x Al Nassr?

crest
Campeonato Saudita - Saudi Pro League

Retrospecto recente

ALR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

ALN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

ALR

Outros

ALN

1

0

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

13
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0