Al-Nassr x Al Taawon ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita 2022/23

A partida do time de Cristiano Ronaldo será disputada nesta sexta-feira (17), no Mrsool Park; veja como acompanhar na TV e na internet

Al Nassr e Al Taawon se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 12h (de Brasília), no Mrsool Park, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita 2022/23. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Depois de marcar um Poker-trick na última rodada, Cristiano Ronaldo está de volta em busca da liderança do Campeonato Saudita com o Al Nassr. A equipe comandada pelo francês Rudi Garcia tem 37 pontos e está em terceiro lugar do torneio, com uma rodada a menos. O Al Shabab Riyadh lidera, com 40 pontos, enquanto o Ittihad Jeddah está na vice-liderança, com 38 pontos.

Para o duelo, o treinador francês não contará com David Ospina, que perderá o restante da temporada por uma lesão no cotovelo. No gol, o técnico deve optar por Augustin Rossi, emprestado pelo Boca Juniors e com pré-contrato assinado com o Flamengo. Porém, o jovem goleiro Nawaf Al-Aqeedi corre por fora na posição. Além disso, a equipe terá a volta de Anderson Talisca, artilheiro da equipe, que estava suspenso na última rodada.

O português Cristiano Ronaldo entrará em campo por sua quinta partida na equipe, somando cinco gols nesse começo de campanha. Além do brasileiro Anderson Talisca, que tem 15 gols na época, o volante Luiz Gustavo, que disputou o Mundial de 2014, também faz parte do elenco do time saudita.

Do outro lado, o Al Taawon quer surpreender o Al Nassr dentro de casa. A equipe comandada pelo brasileiro Péricles Chamusca, com passagens por Avaí, Portuguesa e Coritiba, ocupa o quinto lugar da tabela, com 30 pontos em 16 jogos disputados. A equipe não terá desfalques para o duelo.

Além do treinador, a equipe conta com o goleiro Maílson, revelado pelo Sport, Flávio, ex-Bahia, e Naldo, zagueiro com passagens no futebol espanhol, português e italiano.

Em toda a história, este será o 29º duelo das equipes. O Al Nassr, por sua vez, conquistou 18 vitórias, empatou cinco vezes e perdeu cinco vezes para a Al Taawon. Além disso, a equipe de CR7 marcou 52 gols e sofreu 31 entre as partidas das equipes.

Prováveis escalações

Provável escalação do Al Nassr: Augustín Rossi; Al-Ghanam, Al-Amri, Ali Alawjami, Ghislain Konan; Luiz Gustavo, Abdullah Alkhaibari,, Ayman Yahya,, Abdulrahman Gharreb; Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Al Taawoun: Maílson; Slalili, Naldo, Kadesh, Al-Rashidi; Medrán, El-Mahdioui, Alejandro Romero; Sumayhan Alnabit, Saad Al-Nasser e Leandre Tawamba.

Desfalques

Al Nassr

David Ospina, lesionado, está fora do restante da temporada.

Al Taawon

Sem desfalques.

Quando é?