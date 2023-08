Al Nassr, Al Hilal... o significado do "Al" dos times da Arábia Saudita

Veja o motivo do prefixo ser utilizado no nome dos times do mundo árabe

As atenções do mundo do futebol estão voltadas para a Arábia Saudita. Com inúmeras contratações e salários milionários, os times árabes vem se reforçando cada vez mais na janela de transferências. Alinhando uma série de estrelas do futebol, o país conseguiu atrair jogadores como Neymar, Mané e Benzema. Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli são alguns dos times que mais contrataram na janela.

Na primeira divisão saudita, apenas duas equipes não possuem o prefixo "Al": Damac e Abha. E com o espaço que os times da Arábia Saudita estão tendo no noticiário, algumas pessoas tem se perguntado: qual o significado do "Al" das equipes árabes? O motivo é que o prefixo se define como um artigo invariável, que corresponde aos artigos definidos 'o', 'a', 'os' e 'as' na língua portuguesa.

Uma curiosidade é que existem várias palavras de origem árabe no português falado atualmente. Os árabes estiveram presentes na Península Ibérica durante um período de formação da língua portuguesa durante aproximadamente oito séculos. Elas também carregam o "al", como álcool, alface, almirante, almofada, álgebra, entre outras.