Al Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do CR7 no Campeonato Saudita 2025/26

Al Nassr e Al Hazem se enfrentam neste sábado (21), às 16h (de Brasília), no Al Awwal Park, em Riade, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Nassr segue na caça do Al Hilal. A equipe de Cristinano Ronaldo mantém uma sequência de nove vitórias seguidas em todas as competições e ocupa a segunda colocação do Campeonato Saudita com 52 pontos, um atrás do líder. Após um período conturbado e com protestos de CR7, tudo está voltando aos trilhos.

Por outro lado, o Al Hazem ocupa apenas a 11ª colocação do campeonato com 24 pontos. Na última partida, a equipe derrotou o Al Okhdood, de virada, por 2 a 1.

O Al Nassr está com todo o favoritismo e não deve ter dificuldades para garantir os três pontos, mas o Al Hazem entra para tentar emplacar uma zebra.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Amri e Iñigo Martínez; Brozovic e Alkhaibari; Coman, João Félix e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Hazem: Zaied; Tanker, Oumarou e Al Dakhai; Al Rashid, Bah, Rosier e Shamrani; Dhuwayhi, Al Somah e Nawaf Al Habshi. Técnico: Jalal Kadri.

Desfalques

Al Nassr

Sami Al Najei segue lesionado.

Al Hazem

Seguem de fora por lesão o goleiro Bruno Varela e o lateral esquerdo Ahmed Al Nakhli.

Quando é?

Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026

sábado, 21 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Al Awwal Park - Riade, Arábia Saudita

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis