Al-Nassr x Abha ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo neste sábado (18), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Al-Nassr e Abha se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Vice-líder do Campeonato Saudita, o Al-Nassr quer recuperar a liderança após ter sido derrotado pelo Al-Ittihad na última rodada por 1 a 0. A equipe de Cristiano Ronaldo soma 46 pontos, enquanto o Ittihad lidera a competição com 47 pontos conquistados.

Já o Abha quer voltar a vencer, após cinco jogos sem vitórias na competição. No período, a equipe sofreu quatro derrotas, e empatou uma partida. O Abha ocupa a 12ª colocação no Campeonato Saudita, com 23 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Nassr: Al-Aqidi, Al-Ghannam, Al-Amri, Gonzalez, Madu, Konan; Maran, Luiz Gustavo, Al-Sulaiheem, Ghareeb; Crisrtiano Ronaldo.

Abha: Epassy; Jumayah, Attouchi, Al-Zoari, Al-Konaideri; Al-Sudani, Saddiki, Alsadi, Bguir, Al-Amri; Felipe Caicedo.

Desfalques

Al-Nassr

Sem desfalques confirmados.

Abha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?