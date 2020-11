Na seleção sem Neymar, Everton Ribeiro passa confiança com a camisa 10

Meia do Flamengo assume a responsabilidade nas eliminatórias e mostra um Brasil que também funciona sem o astro do PSG

Em uma seleção brasileira sem Neymar, recaiu sobre Ribeiro a responsabilidade de vestir a camisa 10 e liderar a armação de jogadas do time dirigido por Tite. Para a surpresa de muitos, o meia do parece não ter sentido o peso da amarelinha.

Mesmo com os números revelando uma seleção enfraquecida sem a presença do astro do , as últimas rodadas das eliminatórias mostraram um Ribeiro protagonista e ativo, capaz de suprir a ausência de Neymar em campo.

Na vitória desta terça (17) por 2x0 contra o , Everton foi mais uma vez importante no desempenho da seleção, ditando o ritmo do ataque formado por Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus.

Jogando aberto em um 4-3-3 tradicional, o 10 pôde ser visto caindo constantemente para o lado direito, tramando jogadas com Gabriel Jesus. Uma delas terminou no primeiro gol da seleção, em chute de Arthur que contou com desvio da zaga.

O posicionamento e movimentação de Everton lembram muito seu papel executado no Flamengo de Jorge Jesus, e serve de base para Tite na escalação do meia nesta região do campo. Em duas partidas como titular, o flamenguista provou que tem os atributos para ocupar uma vaga na seleção, já em suas primeiras partidas como titular pela equipe nacional.

Com quatro partidas disputadas pelas eliminatórias da de 2022, o só tem o que comemorar. Até aqui são 100% de aproveitamento, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos. A de Lionel Messi segue na segunda colocação.

A próxima rodada acontece só em março de 2021, com duas pedreiras – fora de casa e Argentina no Maracanã.