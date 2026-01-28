Goal.com
Pedro Augusto Dias

Al Kholood x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Equipes entram em campo pela 19ª rodada da competição; saiba como acompanhar na TV e na internet

Al Kholood e Al Nassrr entram em campo nesta sexta-feira (30), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no Al-Hazem Club Stadium, em Ar Rass.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Al Kholood x Al Nassr ao vivo?

A partida entre Al Kholood e Al Nassr será transmistida pelo BandSports, na TV fechada, no Bandplay, no streaming, no Band.com.br, na internet e através do Esporte na Band e no Canal GOAT, pelo YouTube.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Al Kholood

Os donos da casa vêm de derrota para o Al Ettifaq e vivem situação delicada na tabela, com apenas 15 pontos somados em 17 jogos. A equipe ocupa a 13ª colocação, apenas quatro pontos acima do Al Riyadh, primeiro time na zona de rebaixamento.

Notícias do Al Nassr

Após um período em que acumulou cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas — incluindo uma virada sofrida diante do maior rival, o Al Hilal — e viu escapar a liderança isolada da competição, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, voltou a embalar duas vitórias consecutivas. Agora, a equipe chega com força máxima para tentar encostar no rival. O Al Nassr soma 40 pontos e ocupa a segunda colocação, enquanto o Al Hilal lidera com cinco pontos de vantagem.

Prováveis escalações de Al-Kholood x Al-Nassr

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Buckingham

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Jesus

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Que horas começa Al Kholood x Al Nassr?

Retrospecto recente

ALK
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

ALN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

ALK

Outros

ALN

0

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
2/3

