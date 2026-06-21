Al-Jaber: Donis repetiu o desastre de Mancini contra a Espanha!

Sami Al-Jaber, lenda da seleção saudita, expressou sua profunda indignação após a derrota chocante para a Espanha por 0 a 4, atribuindo a culpa ao grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita.

“As diferenças técnicas entre nós e a Espanha são grandes, e já sabíamos disso antes da partida”, disse Al-Jaber em declarações ao programa “Nadina”. “Mas Donis tornou a tarefa ainda mais difícil ao escalar cinco defensores.”

Ele acrescentou: “Já havíamos criticado Mancini (o ex-técnico) por recorrer a essa tática, e Donis voltou a repetir o mesmo, o que resultou em uma série de problemas na defesa”.

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E continuou: “Esse esquema exige muito tempo para ser implementado, e observar os jogadores em campo deixa claro o que quero dizer; houve muitos erros individuais cometidos pela seleção que resultaram nos gols sofridos”.

E completou: “É preciso esquecer o que aconteceu e se concentrar na partida contra Cabo Verde, que não é menos importante do que os jogos contra Uruguai e Espanha. Trata-se de uma seleção forte que se classificou ao derrotar grandes seleções africanas, como Nigéria e Camarões, e não pode ser subestimada”.

Sami Al-Jaber considera que o planejamento para a Copa do Mundo não foi bom desde o início, afirmando: “A seleção deveria ter sido preparada com vários anos de antecedência, mas o que vimos não está certo”.

E concluiu: “A falta de confiança tomou conta dos jogadores da seleção saudita, e isso ficou evidente nas jogadas de passe. Precisamos nos concentrar no que está por vir”.