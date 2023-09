Al Ittihad x AGMK: onde assistir ao time de Benzema, que horas é, escalação e mais do Champions AFC

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho e companhia iniciam caminhada na competição continental

Al Ittihad e AGMK FK se enfrentam na noite desta segunda-feira (18), às 13h (de Brasília), no Prince Abdullah Al Faisal Stadium, pela 1ª rodada da fase de grupos da Champions AFC. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Al Ittihad inicia sua caminha na Liga dos Campeões Asiática em boa fase. A equipe é a atual segunda colocada do Campeonato Saudita, apenas um pontinho atrás do Al Hilal, líder do nacional. A expectativa é se manter nos trilhos da vitória na competição continental.

Do outro lado, o AGMK é o quinto posicionado do Campeonato Uzbeque, a liga nacional do Uzbequistão. Contra Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho, a missão é árdua na estreia.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Grohe; Alolayan, Hawsawi, Sharahili, Bamsaud; Kante, Fabinho; Romarinho, Hamdallah, Coronado; Benzema. Técnico: Nuno Espírito Santo.

AGMK: Ergashev, Ismailov, Tukhtakhujaev, Tursunov, Gadoev, Kosimov, Haghnazari, Akhmadaliev, Abdullayev, Giyosov, Mirakhmadov. Técnico: Mirdjalal Kasimov.

Desfalques

Al Ittihad

Ahmed Hegazy, Abdullah Al-Jadani e Aseel Abed (lesionados)

AGMK

O AGMK não possui desfalques divulgados.

Quando é?