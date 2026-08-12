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Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Al-Ittihad acerta com o Girona: mais um jogador fora dos planos

Mercado da bola
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
U. Hernandez
Girona
Arábia Saudita
Espanha

Transferência iminente

O Al Ittihad, da Arábia Saudita, fechou um acordo com o Girona para a transferência de um dos jogadores do "Decano" ao clube espanhol por empréstimo, dentro das movimentações do time amarelo e preto para reorganizar o elenco da nova temporada. 

Segundo o publicado pelo jornal saudita "Al Riyadiyah", o acordo prevê o empréstimo do jogador espanhol Unai Hernández ao Girona pelo período de uma temporada, com o direito do clube espanhol de comprar o contrato do atleta após o fim do empréstimo.

A diretoria do Al Ittihad havia estudado uma proposta do Girona para o empréstimo de Hernández, na qual o clube espanhol arcaria com uma parcela limitada de seu salário durante a próxima temporada, enquanto o Al Ittihad se encarregaria do restante de seus vencimentos.

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Hernández chegou ao Al Ittihad em fevereiro de 2025, vindo do Barcelona, com um contrato de três anos, e disputou 10 partidas pelo time, nas quais marcou um gol e deu três assistências, antes de ter sua presença na temporada passada limitada a 8 minutos no confronto contra o Al Nassr na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

Na segunda metade da temporada, o jogador espanhol foi emprestado ao Al Shabab, com o qual disputou 31 partidas, sem marcar gols, contribuindo apenas com uma assistência.

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