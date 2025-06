Al Hilal x Pachuca: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Mundial de Clubes

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Geodis Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al HIlal e Pachuca se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Geodis Park, em Tennessee, pela terceira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Na terceira posição do Grupo H, com dois pontos conquistados, o Al Hilal precisa vencer sua próxima partida e torcer para que o confronto entre RB Salzburg x Real Madrid não termine empatado para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. Até o momento, a equipe saudita empatou com o Real Madrid por 1 a 1 e com o RB Salzburg por 0 a 0.

Enquanto isso, o Pachuca já está eliminado da competição. Na lanterna do grupo, o time mexicano perdeu por 2 a 0 para o RB Salzburg e por 3 a 1 para o Real Madrid.

Al Hilal: Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves, N. Al-Dawsari; Malcom, Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

Pachuca: Moreno; Sanchez, Bauermann, Pereira, Gonzalez; Montiel, Palavecino; Dominguez, J. Kennedy, Kenedy; Rondon.

Desfalques

Al Hilal

Aleksandar Mitrović é tratado como dúvida.

Pachuca

Sem desfalques confirmados.

