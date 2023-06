Al Hilal mostra interesse na contratação de Roberto Firmino

Clube saudita tem intenção de contratar o atacante de 31 anos; ele pretende seguir na Europa após saída do Liverpool

O Al Hilal, da Arábia Saudita, tem interesse na contratação de Roberto Firmino, como soube a GOAL. O atacante, que se despediu do Liverpool ao fim da temporada inglesa, tem predileção pela permanência na Europa para o decorrer da carreira.

Ainda não foi apresentada uma proposta dos sauditas, mas há interesse na contratação do atleta. O estafe dele, inclusive, tem ciência do desejo. Contudo, é cauteloso em relação ao futuro.

Roberto Firmino gostaria de defender um clube de uma das cinco grandes ligas europeias — Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ou Serie A Italiana. O jogador, contudo, ainda não tem uma proposta destes países. O Real Madrid chegou a cogitar o nome, mas não avançou nas tratativas. Outro nome é tratado como prioridade no Santiago Bernabéu.

O brasileiro de 31 anos descarta voltar ao país natal no mercado da bola. Ele recebeu consultas recentes de Internacional e São Paulo, mas avisou que não pretende retornar neste momento.

Roberto Firmino perdeu espaço com Jürgen Klopp no Liverpool durante a temporada 2022/2023. Nesta temporada, ele disputou 33 partidas, somando 1.636 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e se responsabilizou por cinco assistências.