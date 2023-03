De saída do Liverpool, Roberto Firmino recusa Brasil para ficar na Europa

Atacante de 31 anos fica livre do contrato com os Reds a partir de julho de 2023, mas não planeja volta ao país natal

O contrato de Roberto Firmino com o Liverpool, que se encerra em 30 de junho de 2023, não será renovado. Consultado pelo Internacional, o jogador não pretende voltar ao Brasil no próximo mercado da bola. O desejo é seguir na Europa para as temporadas seguintes, como soube a GOAL.

O Colorado não é o único a ter interesse na contratação do atacante de 31 anos. Há outros clubes brasileiros interessados em contar com o atacante, mas o retorno ao país natal está em segundo plano neste momento. A informação sobre o desejo do Inter foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem da GOAL.

Roberto Firmino não pretende prorrogar o vínculo no Anfield, mas gostaria de seguir na Europa. Ele tem propostas de Premier League, Série A Italiana e Major League Soccer (MLS). Ainda há interesse do Al Nassr, da Arábia Saudita, em levá-lo para o país. Contudo, o brasileiro só decidirá o futuro ao término da temporada local, que se encerra em 1º de junho, com a finalíssima da UEFA Champions League.

O atacante de 31 anos recebeu contato da Juventus na janela de transferências do ano passado, mas o Liverpool descartou a liberação do jogador. Ele estava nos planos do técnico Jürgen Klopp para a temporada 2022/2023.

Firmino está no Liverpool desde 2015, quando se transferiu do Hoffenheim, da Alemanha, para o clube britânico no mercado da bola por € 41 milhões. Na passagem por Anfield, venceu UEFA Champions League, Mundial de Clubes, Premier League, Supercopa da UEFA, Copa da Inglaterra, Carabao Cup e Supertaça da Inglaterra. Na atual temporada, fez 27 partidas, somando 1.474 minutos em campo. No período, marcou dez gols e deu cinco assistências.