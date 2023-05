Após deixar Liverpool, Roberto Firmino descarta Brasil e mira sequência na Europa

Atacante de 31 anos tem contrato com os Reds até 30 de junho de 2023, mas não seguirá em Anfield para a próxima temporada

Roberto Firmino teve a saída do Liverpool anunciada nessa quarta-feira (17). A volta ao Brasil, no entanto, está totalmente descartada pelo estafe do atacante, como soube a GOAL. O desejo é que ele tenha uma sequência na Europa.

Ainda não há um destino definido para o atleta de 31 anos, mas o desejo dos representantes do jogador é que ele permaneça no futebol europeu. Existe um consenso entre os agentes de que ele pode atuar em uma das cinco grandes ligas do continente — Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ou Serie A Italiana.

Recentemente, o Internacional fez consulta sobre a situação do atleta de 31 anos, mas ouviu que ele não toparia voltar ao Brasil, onde já defendeu as cores de Figueirense e Tombense. O atleta definiu a manutenção no exterior como prioridade para o atual momento da carreira. Ele ainda crê que pode render em alto nível no futebol local.

Agora, o estafe de Roberto Firmino aguarda propostas do futebol europeu para tomar uma decisão sobre o futuro do atleta na carreira. Ele ainda não recebeu ofertas, mas já foi consultado por alguns clubes das principais ligas do continente.

Roberto Firmino perdeu espaço com Jürgen Klopp no Liverpool durante a temporada 2022/2023. Nesta temporada, ele disputou 33 partidas, somando 1.636 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e se responsabilizou por cinco assistências.