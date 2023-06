Al Hilal aguarda chegada de novo técnico antes de responder proposta do Corinthians por Cuéllar

Corinthians tem negociação avançada com o volante colombiano e aguarda resposta do clube saudita para fechar negócio

O Corinthians tem negociação avançada com Gustavo Cuéllar para ser reforço do clube a partir de julho. Segundo soube a GOAL, no entanto, o time paulista ainda aguarda uma resposta do Al Hilal, clube com quem o volante tem contrato até junho de 2024.

Ainda segundo soube a reportagem, o time saudita deve esperar para dar uma resposta ao Corinthians. Isso porque o Crescente aguarda a chegada do novo treinador e o andamento da janela de transferências para decidir se Cuéllar será ou não vendido.

O Al Hilal hoje se divide nas tratativas por Lionel Messi e na chegada do novo treinador. Além disso, o clube formalizou uma proposta ao volante Sergio Busquets, que ainda não deu uma resposta. Caso o espanhol aceite, Cuellar será negociado logo em seguida.

O Timão tem otimismo pelo desfecho positivo. Entre o clube do Parque São Jorge e o jogador, a situação está praticamente acertada, já que o Corinthians é quem ofereceu a melhor oferta para o colombiano. Um dos trunfos do Timão foi o contrato de três anos.

O Corinthians não é o único clube interessado em Cuellar. Internacional e Vasco também conversam com o estafe do jogador, mas o time paulista fez a melhor oferta salarial até o momento. Além disso, o Timão está disposto a pagar um bom dinheiro aos sauditas pela compra do volante de 30 anos.