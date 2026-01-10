Al-Hilal x Al-Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 14h30 (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela BAND (TV aberta) e Canal GOAT (streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al-Hilal vive uma fase muito forte na Saudi Pro League. Ainda invicto, a equipe está na liderança isolada da tabela, com uma vantagem confortável de quatro pontos para o vice-líder, Al-Nassr. Na última rodada, o time venceu o Al-Hazem por 3 a 0 e chegou a 35 pontos em 13 jogos.

Já o Al-Nassr, também candidato ao título, segue na caça de seu rival, com 31 pontos em 13 jogos. Nas últimas partidas, o time acumula alguns tropeços, como as derrotas para Al-Ahli e Al-Quadisiya, o que fez o clube perder a chance de colar no topo. Apesar disso, o time de Cristiano Ronaldo segue como um dos ataques mais produtivos da liga, o que o mantém na briga pelo título e torna o clássico com o Al-Hilal um confronto decisivo na luta pelo topo da tabela.

Al-Hilal: Al-Rubaie; Al Yami, Al Tambakti, Akçiçek, Aldawsari; Kanno, Ruben Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al Ghanam, Al-Amri, Martinez, Ayman Yahya; Alkhaibari, Brozovic, Ângelo; Coman, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al-Hilal

O goleiro Bounou e o zagueiro Koulibaly estão representando suas seleções na Copa Africana de Nações.

Al-Nassr

O zagueiro Simakan está afastado por uma lesão na coxa e o meia Sami Al-Najei segue fora por lesão no ligamento cruzado.

Quando é?

Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Kingdom Arena, Riade - Arábia Saudita

