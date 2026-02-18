Al Hilal x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Al Hilal e Al Ittihad se enfrentam neste sábado (21), às 16h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, Band, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Hilal chega para a partida como o grande líder do Campeonato Saudita com 53 pontos. A equipe, ainda invicta na competição, defende uma incrível sequência de 32 jogos sem perder. No início da semana, o time de Benzema se classificou na Liga dos Campeões da Ásia ao vencer o Al Wahda por 2 a 1.

O Al Ittihad também avançou de fase na Liga dos Campeões ao vencer o Al Sadd, fora de casa, por 4 a 1. Já no Campeonato Saudita, os atuais campeões ocupam apenas o sexto lugar com 37 pontos.

O jogo promete ser muito quente, ainda mais após Benzema deixar o Al Ittihad e ir ao Al Hilal. Fora isso, o confronto dentro de campo deve ser muito equilibrado.

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Al Tambakti e Aldawsari; Rúben Neves, Kanno e Milinkovic Savic; Malcom, Al Dawsari e Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili e Kadesh; Fabinho, Mahamadou Doumbia e Aouar; Al Bishi, Roger Fernandes e En Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Saad Al Mousa segue lesionado.

Quando é?

Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026

sábado, 21 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Kingdom Arena - Riade, Arábia Saudita

