Al Hilal x Al Ettifaq: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Al Hilal e Al Ettifaq se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 12h25 (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Hilal, líder do Campeonato Saudita com 50 pontos, vem em uma incrível sequência de 30 jogos sem perder em todas as competições. Na última rodada, com estreia do Benzema, o Al Hilal goleou o Al Okhdood por 6 a 0, e vem com muita moral para buscar mais três pontos.

Já o Al Ettifaq, sexto colocado com 35 pontos, ainda sonha com uma vaga na competição continental. A equipe vem de duas vitórias seguidas, sendo a última delas sobre o Damac, em casa, por 2 a 0.

O favoritismo está todo do lado do Al Hilal, mas o Al Ettifaq promete fazer jogo duro e quer aumentar sua sequência sem derrota.

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Lajami e Theo Hernández; Milinkovic-Savic, Rúben Neves e N. Al-Dawsari; Malcolm, Benzema e Salem Al-Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Ettifaq: Rodak; Francisco Calvo, Hindi, Hendry e Al Otaibi; Mukhtar Ali, Wijnaldum, João Costa e Álvaro Medrán; Al-Ghannam e Ahmed Hassan. Técnico: Saad Al Shehri.

Desfalques

Al Hilal

Al Ettifaq

Sem desfalques confirmados.

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 Horário: 12h25 (de Brasília)

12h25 (de Brasília) Local: Kingdom Arena - Riade, Arábia Saudita

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis