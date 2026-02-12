Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Saudita
team-logoAl Hilal
team-logoAl-Ettifaq
ASSISTA COM O
Gabriel Marin

Al Hilal x Al Ettifaq: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13), na Kingdom Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Hilal e Al Ettifaq se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 12h25 (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Hilal, líder do Campeonato Saudita com 50 pontos, vem em uma incrível sequência de 30 jogos sem perder em todas as competições. Na última rodada, com estreia do Benzema, o Al Hilal goleou o Al Okhdood por 6 a 0, e vem com muita moral para buscar mais três pontos.

Já o Al Ettifaq, sexto colocado com 35 pontos, ainda sonha com uma vaga na competição continental. A equipe vem de duas vitórias seguidas, sendo a última delas sobre o Damac, em casa, por 2 a 0.

O favoritismo está todo do lado do Al Hilal, mas o Al Ettifaq promete fazer jogo duro e quer aumentar sua sequência sem derrota.

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Lajami e Theo Hernández; Milinkovic-Savic, Rúben Neves e N. Al-Dawsari; Malcolm, Benzema e Salem Al-Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI

Al Ettifaq: Rodak; Francisco Calvo, Hindi, Hendry e Al Otaibi; Mukhtar Ali, Wijnaldum, João Costa e Álvaro Medrán; Al-Ghannam e Ahmed Hassan. Técnico: Saad Al Shehri.

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

Al Ettifaq

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
  • Horário: 12h25 (de Brasília)
  • Local: Kingdom Arena - Riade, Arábia Saudita

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Links úteis

Publicidade
0