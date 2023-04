Al-Fayha x Al-Nassr ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

Time de Cristiano Ronaldo entra em campo neste domingo (9), pela 23ª rodada do Saudita; veja como acompanhar na internet

Al-Fayha e Al-Nassr se enfrentam na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Al Majma'ah Sports City, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, que pode ser assinado através do DirecTV Go, no streaming.

Na busca pela liderança do Saudita, o Al-Nassr busca emplacar a terceira vitória consecutiva. Atualmente na vice-liderança, a equipe de Cristiano Ronaldo soma 52 pontos, enquanto o líder Al-Ittihad tem 53 pontos.

Já o Al-Fayha tenta se recuperar após três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. A equipe está na décima colocação do Campeonato Saudita, com 24 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Fayha: Vladimir Stojkovic, Mohammed Al-Baqawi, Bander Nasser, Sami Al-Khaibari, Hussein Al-Shuwaish, Mohammed Abousaban, Paulinho Paula, Ryller, Abdulrahman Al-Safri, Sultan Madash, Tony Nwakaeme.

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Sultan Al-Ghanam , Abdulelah Al-Amri, Álvaro González, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Sami Al-Najei, Abdul Al-Khaibari, Abdul Ghareeb, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca.

Desfalques

Al-Fayha

Sem desfalques confirmados.

Al-Nassr

Sem desfalques confirmados.

Quando é?