Al Fayha x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do CR7 no Campeonato Saudita 2025/26

Al Fayha e Al Nassr se enfrentam neste sábado (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Majmaah Sports City, em Majmaah, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Fayha faz uma temporada irregular, ocupando apenas a 11ª colocação do Campeonato Saudita com 26 pontos. A equipe vem de uma boa vitória sobre o Al Taawon, fora de casa, por 3 a 2.

Por outro lado, o Al Nassr segue na briga pelo título com o Al Hilal e o Al Ahli. A equipe de Cristiano Ronaldo ocupa a segunda colocação com 55 pontos, apenas um atrás do líder Al Ahli. O time vem em uma sequência de 10 jogos sem perder, sendo o último deles uma goleada por 4 a 0 sobre o Al Hazem.

O favoritismo está todo do lado do Al Nassr, que deve tentar dominar as ações do jogo buscando mais três pontos. Porém, o Al Fayha, jogando em casa, procura agradar a sua torcida e sair com a vitória.

Al Fayha: Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva e Bamsaud; Kaabi e Al Beshe; Dahal, Benzia e Sakala; Jason. Técnico: Pedro Emanuel.

Al Nassr: Bento; Al Ghanam, Simakan, Al Amri e Ahmed; Coman, Brozovic, Ângelo e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Fayha

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Saad Haqawi e Sami Al Najei seguem lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026

sábado, 28 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Majmaah Sports City - Majmaah, Arábia Saudita

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis