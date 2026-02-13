Al Fateh x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do CR7 no Campeonato Saudita 2025/26

Al Fateh e Al Nassr se enfrentam neste sábado (14), às 14h30 (de Brasília), no Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, em Al Ahsa, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e do SporTV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Al Fateh chega para a partida em uma sequência negativa de seis jogos sem vencer. Na última rodada, a equipe empatou, fora de casa, com o Al Qadsiah em 1 a 1. Neste momento, o Fateh ocupa apenas a 10ª colocação, com 24 pontos.

Por outro lado, o Al Nassr segue na caça do líder, Al Hilal. A equipe vem de sete vitórias seguidas em todas as competições e conta com a possível volta de Cristiano Ronaldo. Na última rodada, o Nassr venceu um jogo complicado, contra o Al Ittihad, por 2 a 0. O time comandado por Jorge Jesus ocupa a segunda colocação com 49 pontos, apenas um atrás do líder.

O favoritismo está todo do lado do Al Nassr, ainda mais com a provável volta de Cristiano Ronaldo. Mas o Al Fateh quer voltar a ganhar, principalmente na frente de sua torcida.

Al Fateh: Pacheco; Baattia, Fernandes, Saadane e Alswealem; Youssef, Masoud e Bendebka; Zubaidi, Delgado e Vargas. Técnico: José Manuel Gomes.

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Al-Amri e Martínez; Brozović, Al-Khaibari, Coman e João Félix; Mané e Cristiano Ronaldo (Ângelo). Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Fateh

Al Nassr

Sem desfalques confirmados.

Sami Al-Najei segue de fora por lesão.

Quando é?

Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026

sábado, 14 de fevereiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Prince Abdullah bin Jalawi Stadium - Al Ahsa, Arábia Saudita

