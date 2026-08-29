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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Al-Ainaoui perto da Bundesliga

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N. El Aynaoui
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O acordo será fechado?

O internacional marroquino Nael El Ayana está próximo de deixar a Roma durante a atual janela de transferências do verão, diante da movimentação do clube alemão Leipzig para contratá-lo.

De acordo com a rede "Sky Sport", o Leipzig está perto de fechar o acordo com El Ayana, ao mesmo tempo em que o jogador continua a atrair o interesse de outros clubes europeus, depois de se tornar um dos nomes mais requisitados no mercado de transferências do verão.

O nome do internacional marroquino já foi associado a diversos clubes ingleses, entre eles Crystal Palace, Manchester United e Liverpool, que manifestaram interesse em contar com seus serviços, antes de o Leipzig entrar com força na disputa por sua contratação.

El Ayana, de 24 anos, tem contrato com a Roma que se estende até o verão de 2030, depois de se juntar ao clube italiano no verão de 2025, vindo do Lens, da França, em uma transferência que ultrapassou os 23 milhões de euros.

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