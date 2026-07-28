Ajax vê talento sair após onze anos

Zakaria Ouazane está deixando o Ajax, como ficou claro nesta terça-feira em uma publicação no Instagram. Mike Verweij, do De Telegraaf, informou na segunda-feira que o irmão de Abdellah Ouazane, que atualmente vem causando muita impressão na preparação, vai atuar nas categorias de base de FC Twente e Heracles Almelo.

“Depois de onze anos maravilhosos, chegou a hora de me despedir do clube que foi muito mais para mim do que apenas um lugar para praticar esporte. O que começou com um garoto de nove anos entrando em campo cheio de entusiasmo se transformou em um período repleto de experiências valiosas, amizades e belas lembranças que vou guardar para sempre”, escreveu o centroavante de saída no Instagram.

“Essa decisão certamente não foi fácil, já que o Ajax sempre foi uma parte importante da minha vida”, enfatizou Zakaria Ouazane em sua mensagem de agradecimento. “Quero agradecer a todos que me apoiaram ao longo dos anos, dos treinadores e companheiros de equipe até a comissão. Todos vocês contribuíram para o meu desenvolvimento, tanto dentro quanto fora de campo, e me ajudaram a crescer como pessoa.”

“O Ajax sempre terá um lugar especial no meu coração e olho com muita gratidão para o tempo que passei aqui. Desejo o melhor para o clube e para todos os envolvidos no futuro”, concluiu o jogador do Ajax em sua mensagem aos torcedores do clube.

Zakaria Ouazane atuou 13 vezes pelo Jong Ajax na Keuken Kampioen Divisie na temporada passada, em parte por causa de frequentes problemas com lesões. Ele marcou um gol.

O atacante parecia a caminho do Real Madrid no ano passado, mas o negócio não se concretizou. Seu contrato com o Ajax ia até o verão de 2027.