Zakaria Ouazane está deixando o Ajax, como ficou claro nesta terça-feira em uma publicação no Instagram. Mike Verweij, do De Telegraaf, informou na segunda-feira que o irmão de Abdellah Ouazane, que atualmente vem causando grande impressão na preparação, vai trabalhar nas categorias de base de FC Twente e Heracles Almelo.

"Depois de onze anos maravilhosos, chegou a hora de me despedir do clube que, para mim, foi muito mais do que apenas um lugar para praticar esporte. O que começou com um garoto de nove anos entrando em campo cheio de entusiasmo se transformou em um período repleto de experiências valiosas, amizades e belas lembranças que vou guardar para sempre", escreveu o centroavante de saída no Instagram.

"Essa decisão certamente não foi fácil, já que o Ajax sempre foi uma parte importante da minha vida", ressaltou Zakaria Ouazane em sua mensagem de agradecimento. "Quero agradecer a todos que me apoiaram ao longo dos anos, de treinadores e companheiros de equipe até a comissão. Todos vocês contribuíram para o meu desenvolvimento, dentro e fora de campo, e me ajudaram a crescer como pessoa."

"O Ajax sempre terá um lugar especial no meu coração e olho para o tempo que passei aqui com muita gratidão. Desejo ao clube e a todos os envolvidos tudo de melhor para o futuro", concluiu o jogador do Ajax em sua mensagem aos torcedores do clube.

Zakaria Ouazane disputou treze partidas pelo Jong Ajax na Keuken Kampioen Divisie na última temporada, em parte por conta de frequentes problemas com lesões. Ele marcou um gol.

O atacante parecia a caminho do Real Madrid no ano passado, mas o negócio não foi concretizado. Seu contrato com o Ajax ia até o verão de 2027.