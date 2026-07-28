Ajax trabalha no retorno de Edson Álvarez

O Ajax está trabalhando intensamente para repatriar Edson Álvarez, informou Mike Verweij nesta terça-feira. O mexicano já teve conversas com o diretor técnico Jordi Cruijff.

Segundo o setorista do Ajax no De Telegraaf, um acordo, porém, será complicado. Além disso, o Ajax enfrenta forte concorrência da Real Sociedad, que também quer contar com o mexicano.

O West Ham United quer se desfazer de Álvarez neste verão europeu. O clube ainda pede 15 milhões de euros por seus serviços. O Ajax está disposto a pagar esse valor, mas, na verdade, precisa vender primeiro.

Como as transferências de saída ainda não deslancharam, o clube esperou muito tempo para abordar Álvarez, mas agora que a concorrência da Real Sociedad está ficando intensa, o Ajax terá de agir.

O diretor técnico Jordi Cruijff já conversou com o volante, que em sua primeira passagem pelo Ajax vestiu a camisa do clube de Amsterdã em 147 partidas. Ele marcou 13 gols e deu seis assistências.

Segundo Verweij, a "chave" para as negociações pode estar no fato de que o West Ham United ainda deve ao Ajax 14 dos 38 milhões de euros por Álvarez. "Mesmo assim, ao que tudo indica, o Ajax prefere criar sua própria 'reserva de guerra' por meio de uma transferência do que antecipar as últimas parcelas de pagamento do West Ham United", escreve Verweij.



A Real Sociedad fez uma oferta de 7,5 milhões de euros por 50% dos direitos de transferência. Essa possibilidade também está sendo estudada pelo Ajax. O Ajax também cogita eventualmente um período de empréstimo, mas o West Ham prefere não seguir por esse caminho.







