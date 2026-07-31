Ajax se despede em definitivo de meio-campista

Kian Fitz-Jim troca o Ajax em definitivo pelo Torino, como o clube de Amsterdã tornou público. O meio-campista tinha contrato com a Johan Cruijff ArenA até o verão do ano que vem. Já havia sido divulgado anteriormente que o Ajax receberia três milhões de euros pela transferência.

O Ajax agradece a Fitz-Jim por seus anos no clube e lhe deseja muito sucesso em seu desafio na Serie A. Declarações do jogador que está de saída não foram publicadas.

Na terça-feira, Gianluca di Marzio já havia escrito que o Ajax estava em negociação com o Torino por uma transferência do meio-campista. No entanto, ele não citou um valor.

Nicola Schira fez isso, sim. Segundo ele, Ajax e Torino chegaram a um acordo por uma taxa de transferência de quatro milhões de euros. Para Fitz-Jim, há um contrato pronto até meados de 2030.

Fitz-Jim fez ao todo 72 partidas pelo time principal do recordista de títulos holandês. Nesse período, marcou sete gols e deu duas assistências. O Ajax o emprestou brevemente ao Excelsior, clube pelo qual ele disputou doze jogos.

O Torino, aliás, ainda não menciona a chegada do jogador do Ajax. O novo empregador de Fitz-Jim terminou a temporada passada na décima segunda colocação da Serie A.