Ajax se despede do próximo jogador após acordo com o FC Volendam

Kayden Wolff vai dar sequência à sua carreira no FC Volendam, informam Ajax e FC Volendam em um comunicado à imprensa. Não se sabe quanto o Het Andere Oranje pagará pelo atacante de 20 anos.

Wolff chegou ao Ajax justamente vindo do FC Volendam em 2021. Na época, o clube de Amsterdã pagou 100 mil euros por seus serviços.

No entanto, o atacante nascido em Almere não conseguiu se firmar em Amsterdã e, por isso, agora retorna ao Volendam, que jogará a Keuken Kampioen Divisie na próxima temporada.

Wolff não é um desconhecido da KKD. Na última temporada, ele disputou 25 partidas pelo Jong Ajax na segunda divisão. Nelas, marcou cinco gols e deu duas assistências.

Wolff também já foi jogador da seleção holandesa sub-18. O ponta esquerda entrou em campo quatro vezes por essa equipe. Ele marcou uma vez.

O Ajax também se despediu de Kian Fitz-Jim na quarta-feira. O meio-campista está a caminho de Turim para realizar os exames médicos no Torino, após os quais assinará contrato até meados de 2030. O Ajax receberá três milhões de euros por seus serviços.