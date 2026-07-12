Ajax, que reforço para o ataque: contrata o artilheiro de Simone Inzaghi

Marcos Leonardo no Ajax, está fechado: acordo verbal alcançado para o atacante brasileiro, que se juntará ao clube holandês na próxima temporada.
O ATACANTE DE SIMONE INZAGHI – O acordo entre os clubes foi concluído com o Al Hilal, que receberá 25 milhões de euros; os termos contratuais também foram acordados verbalmente. Os advogados estão trocando e verificando os documentos, mas o atacante está autorizado a realizar os exames médicos com os Lancieri. Nascido em 2003, ex-jogador do Santos e do Benfica, ele jogava na equipe de Simone Inzaghi desde 2024.