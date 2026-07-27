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imago-sport-1068059659.jpgPro Shots
Bart DHanis

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Ajax e Zakaria Ouazane separam-se com efeito imediato

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Ajax

Zakaria Ouazane já não é jogador do Ajax, segundo informa Mike Verweij. O irmão de Abdellah Ouazane, que neste momento está a impressionar bastante na pré-temporada, vai trabalhar na academia de FC Twente e Heracles.

O avançado de 19 anos rescindiu o contrato com o Ajax de comum acordo. Nesta temporada, fará parte dos sub-21 em Twente.

Na última temporada, Zakaria Ouazane disputou 13 jogos pelo Jong Ajax na Keuken Kampioen Divisie, também devido a muitos problemas físicos. Marcou um golo.

O seu irmão, dois anos mais novo, já jogou pela equipa principal do Ajax. Abdellah Ouazane somou minutos na última temporada na Taça e está a fazer toda a pré-temporada sob o comando do treinador Míchel.

O médio de 17 anos fez uma assistência na vitória por 1-4 sobre o FK Vojvodina e marcou o golo da vitória no jogo de preparação frente ao Burnley (2-1).

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