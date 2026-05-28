Ajax é alertado: “Nesse caso, Mika Godts não será tão bom quanto é agora”

Hedwiges Maduro analisa a situação atual do Ajax no programa Ajax Showtime. O ex-meio-campista do clube de Amsterdã questiona se Mika Godts poderá ser vendido, já que não haverá receitas provenientes da Liga dos Campeões.

“Então é preciso ter um bom substituto”, diz Maduro, esperando que o Ajax aja de forma adequada caso Godts venha a sair. “Ele teve um desempenho de ponta na última temporada e jogou num estilo feito sob medida para ele.”

Maduro traça um cenário com a chegada de um novo técnico ao Ajax. “E ele diz: Godts, você vai jogar novamente na ponta, como Farioli queria, então ele não será tão bom quanto é agora.”

“Então, o valor dele pode cair de novo, porque ele não vai marcar tantos gols nem dar tantas assistências. Se você, como o Ajax, receber uma quantia alta, precisa pensar nisso”, Maduro entende muito bem que Godts pode render dezenas de milhões ao Ajax.

Na opinião de Maduro, Godts é praticamente o jogador mais importante do elenco do Ajax. “Ele é rápido e consegue passar pelo adversário. Hoje em dia, isso já é muito valioso para um ponta. Se você observar a Eredivisie atual, verá muitos jogadores velozes.”

Por outro lado, o ex-jogador do Ajax vê um ponto a ser melhorado em Godts. “Ele ainda pode evoluir fisicamente. Tem apenas 20 anos, então precisa realmente investir em si mesmo. Doué, por exemplo, também tem 20 anos e, quando vemos como ele vai e volta… Ele simplesmente mantém esse ritmo, e é isso que Godts também precisa buscar.”

Godts está na lista do Manchester United, embora ainda não tenha sido feita nenhuma oferta inicial da Inglaterra. O Transfermarkt estima o valor do ala, vinculado ao Ajax até meados de 2029, em 35 milhões de euros.