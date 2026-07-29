Ajax conversa com Bart van Rooij, mas ainda considera alto demais o valor pedido pelo Twente

O Ajax está de olho em Bart van Rooij. O lateral-direito do FC Twente deve ser o novo lateral-direito em Amsterdã, segundo informa a ESPN.

Segundo a ESPN, o Ajax já tem o defensor de 25 anos, de Noord-Brabant, no radar há mais tempo. As primeiras conversas entre Jordi Cruijff e Van Rooij já aconteceram.

O Ajax vê em Van Rooij o substituto ideal para Anton Gaaei. A ESPN espera que o lateral-direito dinamarquês, que recentemente esteve perto de uma transferência para o Eintracht Frankfurt, deixe o clube.

“No FC Twente, Van Rooij também sempre se junta na construção de jogo ao lado dos dois zagueiros e se destaca com passes que quebram linhas saindo de trás. É exatamente isso que Míchel exige de seu lateral-direito”, escreve a emissora esportiva.

O estilo de jogo de Van Rooij é totalmente diferente do de Joël Veltman. Por isso, o defensor sem contrato, que atualmente mantém a forma no Jong Ajax, não está nos planos.

No inverno, o Twente ainda recusou uma proposta de 10 milhões de euros por Van Rooij. A oferta veio do Wolverhampton Wanderers. Agora, os Tukkers voltam a mirar um valor de cerca de 10 milhões de euros. O Ajax considera o valor alto demais, mas ainda assim espera conseguir fechar um acordo.