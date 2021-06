Aguirre contará com Lomba e Sarávia para estreia no Inter contra a Chapecoense

O treinador vai fazer o primeiro jogo em sua nova passagem pelo Colorado na quinta (24)

No primeiro dia de trabalho como técnico do Internacional, Diego Aguirre ganhou dois retornos importantes para a partida contra a Chapecoense, na próxima quinta-feira (24), em Santa Catarina.

O goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Sarávia estão recuperados da Covid-19 e já ficam à disposição para o jogo, que irá marcar a estreia de Diego Aguirre no comando técnico do colorado.

Quem será ausência para os próximos jogos será o lateral esquerdo Moisés, que teve confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda. A previsão de retorno aos gramados é de no mínimo três semanas.

A situação clínica de Moisés, somada à saída de Léo Borges, reserva imediato da lateral esquerda e que está indo para o Porto-POR, faz com que a direção colorada acelere a contratação de Paulo Victor, lateral do Botafogo. O atleta deve ser anunciado como novo reforço colorado ainda esta semana.

As duas direções já iniciaram a negociação e o Internacional está adquirindo parte do vínculo econômico que pertence ao Botafogo. A outra parte, 50%, pertence ao Nova Iguaçu-RJ. Paulo Victor é esperado ainda esta semana em Porto Alegre para realizar exames clínicos e assinar contrato com o Inter.

Além do lateral Paulo Victor, a direção colorada está acertando os últimos detalhes para anunciar o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que pertence ao Corinthians e virá por empréstimo para o colorado.

A exemplo do lateral Paulo Victor, Bruno Méndez também é esperado esta semana em Porto Alegre para realização de exames clínicos e assinatura de contrato.