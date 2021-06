Internacional prepara pacote de reforços para Aguirre; veja quem pode ser contratado

Dois zagueiros e um lateral esquerdo são as prioridades dos dirigentes do Internacional

A direção do Internacional está preparando um pacote de contratações para colocar à disposição do técnico Diego Aguirre. Dois zagueiros e um lateral esquerdo são as carências mais latentes do grupo colorado e que estão na pauta dos dirigentes.

O zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que pertence ao Corinthians, é quem está mais próximo de ser anunciado . O acerto entre o jogador e o Internacional está praticamente definido, e agora falta acertar detalhes entre os clubes.

Méndez vem para atuar pelo lado direito da defesa colorada, o setor mais deficiente do time vermelho desde a lesão de Rodrigo Moledo, que ocorreu no final da temporada 2020.

O Corinthians deseja receber um jogador de meio campo ou ataque para liberar o seu defensor. O atacante Paolo Guerrero chegou a ser especulado para retornar ao Corinthians, onde viveu o seu melhor momento no futebol brasileiro, quando foi campeão mundial em 2012 e fez o gol do título, contra o Chelsea.

( Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Como Guerrero acabou passando por uma artroscopia no joelho direito e vai ficar no mínimo quatro semanas em recuperação , a negociação acabou não evoluindo.

Outro jogador colorado que teria despertado o interesse dos corintianos é o meio campista Nonato, porém a direção colorada é quem não está disposta a liberar o jogador. Mesmo assim, Bruno Méndez deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias, vindo por empréstimo de um ano com valor de passe fixado.

Quem também está em negociação com o Internacional é o lateral esquerdo Paulo Victor, 20 anos, que atua no Botafogo. Os dirigentes do Inter já entraram em contato com o clube carioca, que acenou com a possibilidade de liberar o jogador mas, deseja receber uma boa compensação financeira. O Botafogo tem 50% do vínculo econômico do lateral, e a outra metade pertence ao Nova Iguaçu-RJ.

“É um atleta que observamos pois tem um potencial grande”, destacou João Patrício Herrmann, sem dar maiores detalhes sobre a negociação.

Paulo Victor viria para suprir a saída de Léo Borges, que está indo por empréstimo para o Porto-POR .

Quem também está na mira dos dirigentes do Inter é o zagueiro Juan Jesus, que está na Roma-ITA. O vínculo do zagueiro com o time italiano finaliza no próximo dia 30 de junho, e o Inter já enviou uma proposta para repatriar Juan Jesus, que já atuou pelo colorado de 2010 até 2012, quando foi negociado para o futebol europeu, indo atuar na Inter de Milão.

Até o momento, a direção colorada realizou duas contratações para esta temporada: o atacante chileno Carlos Palácios e o meia atacante Taison.