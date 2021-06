Recuperar a identidade, o primeiro desafio de Aguirre no Inter

O uruguaio chega para sua terceira passagem no Beira-Rio para um ter um "time de luta, de garra e de entrega total"

Recuperar a confiança do grupo de jogadores e fazer o Internacional voltar a vencer, esta será a primeira missão da nova comissão técnica, liderada pelo treinador Diego Aguirre, que iniciou nesta segunda-feira (21) a sua terceira passagem no Beira-Rio.

A primeira vez aconteceu em 1988, quando Aguirre atuou como centroavante do time colorado, onde ficou até 1989. A segunda passagem, já como treinador, foi em 2015, quando conquistou o Campeonato Gaúcho, além de chegar até a semifinal da Libertadores da América, sendo eliminado pelo Tigres-MEX.

Conhecedor dos bastidores do Internacional, Diego Aguirre, na sua primeira entrevista coletiva, tratou de passar confiança ao grupo de jogadores e esperança ao torcedor colorado.

“Estou muito feliz de voltar para casa, é uma emoção muito grande ter esta nova oportunidade. Tenho convicção total de que vamos viver muitas coisas boas e tenho muita confiança nos atletas do atual plantel. Sinto que este é o momento que o Inter recupera a sua identidade, que sejamos um time de luta, de garra e de entrega total e, obviamente, teremos que fazer um bom futebol, com atitude e determinação total, que temos que apresentar já no primeiro treino”, destacou Diego Aguirre, em suas primeiras palavras como novo treinador colorado.

Aguirre também contará com um reforço importante na tentativa de recuperar a confiança dos jogadores, trata-se do preparador físico Paulo Paixão, profissional de larga experiência e com um currículo invejável de títulos conquistados por onde trabalhou, incluindo o próprio Internacional, onde ajudou na conquista da Libertadores e Mundial de Clubes de 2006.

Paulo Paixão vai exercer a função de Coordenador da Preparação Física, mas também vai ser fundamental na conversa diária com os jogadores.

“Sinto admiração por Paulo Paixão, pela sua história e por que é um ganhador e um histórico do futebol brasileiro, para mim é uma honra que ele esteja trabalhando com a gente”, destacou Diego Aguirre.

O primeiro contato da nova comissão técnica com o grupo de jogadores irá ocorrer nesta terça-feira (22), quando acontece a reapresentação do elenco e o início dos treinos visando o jogo contra a Chapecoense, na próxima quinta-feira (24).