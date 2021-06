Inter tenta a contratação de Bruno Méndez, do Corinthians

O defensor está na mira do Inter desde a época do então técnico Miguel Ángel Ramirez

O zagueiro uruguaio Bruno Méndez deve ser o primeiro reforço que o novo técnico colorado Diego Aguirre deverá receber no Inter. O defensor, que pertence ao Corinthians, está na mira do clube gaúcho desde a época do técnico Miguel Ángel Ramirez.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

As direções de Inter e Corinthians até cogitaram uma troca, com o Inter liberando o centroavante Paolo Guerrero para o Corinthians e o zagueiro Bruno Méndez vindo para o Inter. Porém esta troca não avançou porque Guerrero acabou passando por uma artroscopia no joelho direito e só deverá voltar aos gramados em quatro semanas.

Bruno Méndez, que também serviu a seleção uruguaia sub-20, viria por empréstimo com valor dos direitos fixados para uma compra futura. O zagueiro chegou ao Corinthians em fevereiro de 2019 e tem contrato com o timão até o final de 2023.

Bruno Méndez tem 21 anos, tem 1,84m de altura e atua pelo lado direito da defesa: sua contratação será para compor a zaga ao lado de Victor Cuesta, já que o Colorado vem sofrendo com a falta de opções no setor depois da lesão de Rodrigo Moledo e as atuações pouco convincentes de Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e do garoto Pedro Henrique.