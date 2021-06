Inter encaminha empréstimos de Peglow e Léo Borges ao Porto

Peglow não vinha sendo aproveitado pelo ex-técnico Miguel Ramírez, diferente de Léo Borges que era utilizado como substituto de Moisés

O Inter está acertando o empréstimo do atacante João Peglow, 19 anos, e do lateral esquerdo Léo Borges, 20 anos, para o Porto. A negociação está sendo finalizada, e os dois deverão viajar para a Europa nos próximos dias para realização de exames clínicos e assinatura de contrato.

O modelo de negociação será de empréstimo por um ano, com passe fixado. O valor é de cinco milhões de euros (R$ 30,7 milhões) por João Peglow e quatro milhões de euros (R$ 24,6 mi) por Léo Borges, sem que o Colorado receba nenhum valor pelo empréstimo dos jogadores. Em um primeiro momento, Peglow e Léo Borges irão para o Porto-B e, se aprovados, só então serão integrados ao time principal.

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O atacante João Peglow não vinha sendo aproveitado pelo ex-técnico Miguel Ramírez, sendo relacionado apenas nos últimos jogos para ficar no banco de reservas. Já o lateral esquerdo Léo Borges, reserva do titular Moisés, teve uma atuação destacada na vitória colorada contra o Bahia, pela última rodada do Brasileiro.

Com a saída iminente do jovem, o Inter espera a definição do novo técnico para, só então, avançar na busca de um lateral esquerdo no mercado: Felipe Jonatan, do Santos, chegou a ser o principal cotado a reforçar os gaúchos, mas as negociações estagnaram nas últimas semanas.

Como a próxima janela de transferência abre no início de julho, os dois jogadores devem continuar à disposição do Inter para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.