Águia de Marabá x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Paraense 2026

Águia de Marabá e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelas quartas de final do Campeonato Paraense 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Esporte na Cultura e do Canal do Benja (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Águia de Marabá chega às quartas de final após garantir o quarto lugar na primeira fase do Campeonato Paraense. A equipe somou três vitórias, um empate e duas derrotas, com isso, tem o privilégio de jogar em casa.

Já o Remo, usou um time alternativo na maior parte do estadual e terminou na quinta colocação. O time vem de sete jogos sem perder, mas com apenas uma vitória e seis empates. Dessa vez, o Leão deve utilizar seus titulares, que vinham atuando apenas no Campeonato Brasileiro.

O jogo promete ser muito equilibrado, e mesmo com o Remo estando no Brasileirão, o Águia de Marabá tem o fator casa e pode se favorecer.

Águia de Marabá: Sem escalação definida.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Léo Andrade; Leonel Picco, Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Remo

Patrick segue lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Zinho Oliveira - Marabá, PA

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis