Águia de Marabá x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela segunda fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Águia de Marabá e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Pará, pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video, no streaming.

O Azulão Marabaense começou muito bem a temporada no estadual. A equipe está na primeira posição do Grupo B, com 13 pontos. Já na Copa do Brasil, vem de vitória contra o Botafogo-PB, pelo placar de 2 a 1. Neste jogo contra o Goiás, o time comandado por Mathaus Sodré espera contar com o apoio em massa da torcida para se classificar para a terceira fase da competição nacional.

O Goiás também vem embalado na temporada, com 15 jogos de invencibilidade. A vitória mais recente foi no sábado: triunfo de 1 a 0 sobre o Anápolis no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. Na primeira fase da Copa do Brasil, o time goiano eliminou o ASA, com um empate fora de casa. Ao todo, são 17 partidas disputadas em 2023: 12 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota,

Nesta segunda fase da Copa do Brasil, quem vencer a partida no tempo normal, está classificado. Caso haja empate, a decisão será nas penalidades máximas.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Apodi, Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Kauan; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Lopes, David Cruz, Betão e Alan Maia; Balão Marabá, Castro, Wander e Adauto; Luan Santos e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Águia de Marabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?