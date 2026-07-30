Agradecimento explícito a uma pessoa: Michael Olise, do Bayern de Munique, se manifesta no Instagram





"O fato de não termos conseguido levar a taça para casa é uma enorme decepção. Não era assim que imaginávamos o desfecho desta Copa do Mundo no início do torneio", escreveu Olise. A França começou avançando pela Copa do Mundo de maneira impressionante, mas parou na semifinal diante da posteriormente campeã Espanha.

Independentemente do desempenho esportivo da equipe, Olise está "orgulhoso de ter estabelecido o recorde de mais assistências na história de uma Copa do Mundo". O craque de 24 anos registrou, ao todo, sete assistências para gol e superou, assim, a melhor marca anterior de Pelé na Copa do Mundo de 1970 (seis).









Por fim, Olise agradeceu ao técnico da seleção de saída, Didier Deschamps: "Por ter me possibilitado minha primeira convocação para a seleção e por ter acreditado em mim mesmo nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato ao senhor por isso e lhe desejo tudo de melhor para o futuro, qualquer que seja o caminho que venha a seguir." O futuro de Deschamps segue indefinido até o momento; no comando da seleção, o ícone do futebol francês Zinedine Zidane assume.

Michael Olise não se manifesta sobre o Bayern de Munique

Enquanto isso, Olise não disse uma palavra em seu comunicado sobre o Bayern de Munique nem sobre os persistentes rumores de que busca uma transferência para o Real Madrid. Nos últimos dias, todos os dirigentes do clube de Munique ressaltaram que uma venda de Olise neste verão está descartada. Seu contrato vai até 2029 e deve ser renovado.

Atualmente, Olise está em seu período prolongado de férias após a Copa do Mundo. Assim como os outros semifinalistas Dayot Upamecano e Harry Kane, ele também só se juntará aos treinamentos da equipe depois da viagem à Ásia.