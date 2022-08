Agente aciona Atlético-MG e cobra R$ 722 mil por venda de Léo Sena

Empresário André Cury cobra mais de R$ 64 milhões do Galo em 28 processos. Ações são por transferências desde 2012

O agente André Cury voltou a acionar o Atlético-MG judicialmente. Agora, a cobrança é de R$ 722.218,60 pela venda do volante Léo Sena ao Spezia, da Itália, como soube a GOAL. O processo corre na 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte e foi protocolado às 11h33 (de Brasília) desta quarta-feira (3).

A exigência do empresário se dá porque, em 1º de junho de 2020, o empresário recebeu exclusividade para intermediar futura transferência do atleta. Um ano mais tarde, em 18 de junho de 2021, ele foi negociado por 1,250 milhão de euros (R$ 7,6 milhões à época) com o Spezia.

O pagamento foi feito em duas, sendo a primeira, de 850 mil euros (R$ 5,2 milhões), paga em junho de 2021, e a segunda, de 400 mil euros (R$ 2,4 milhões), paga em junho de 2022. Com as deduções — 5% de repasse aos clubes formadores e 0,38% de IOF —, o valor líquido da negociação é de R$ 7,2 milhões.

André Cury cobra 10% do valor líquido da transferência e exige o recebimento de R$ 722.218,60, devidamente atualizados com juros e correção monetária até a data do seu efetivo pagamento, na forma de fundamentação, bem como custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência. O agente é representado na causa pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade.

O empresário ainda cobra mais R$ 765 mil em outra ação envolvendo o atleta. Ao todo, a dívida do clube com o intermediário pelo jogador é de R$ 1,564 milhão, como soube a reportagem.

Contratado pelo Atlético-MG em junho de 2020 a pedido de Jorge Sampaoli, o volante Léo Sena fez apenas três jogos pelo clube. Ele disputou dois jogos do Campeonato Mineiro e um do Brasileirão, somando 53 minutos no período. Não fez gols ou deu assistências no período e, logo, foi emprestado ao Spezia, da Itália. Posteriormente, foi adquirido pelo clube italiano.

Todas as dívidas de André Cury

Credor do Atlético-MG em mais de R$ 64 milhões, o empresário enviou uma notificação extrajudicial ao Grupo Multiplan com o intuito de que fosse depositada parte da compra do Diamond Mall em juízo, sob a alegação de que o descumprimento disso caracterizaria fraude contra credores.

Ele cobra o valor do Atlético por 28 dívidas, todas se tornaram ações. O clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações, e acredita que pode receber o valor em meio à transação do clube para a negociação do shopping center.

Multiplan

O Grupo Multiplan comprará 49,9% do shopping Diamond Mall do Atlético-MG por R$ 340 milhões — pagos da seguinte forma: R$ 136 milhões à vista e R$ 204 milhões a serem pagos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Veja, abaixo, a lista de dívidas do Atlético-MG com André Cury:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações