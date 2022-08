Atlético-MG acerta venda de shopping center por R$ 340 milhões

Clube quer pagar dívidas de curto prazo com o valor arrecadado. Negócio teve quantia superior à esperada pelo clube, de no máximo R$ 330 milhões

O Atlético-MG acertou a venda de 49,9% do shopping Diamond Mall ao Grupo Multiplan, que administra centros comerciais no Brasil. A empresa desembolsará R$ 340 milhões para adquirir a fatia restante do local, como soube a GOAL.

O valor será quitado da seguinte forma: R$ 136 milhões à vista e R$ 204 milhões a serem pagos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

A própria empresa já comunicou a aquisição do shopping center que pertencia ao Galo. A ideia dos mineiros é usar o dinheiro para pagar dívidas de curto prazo — a prioridade será débitos com agentes.

O valor está acima do que era esperado pela diretoria do Atlético-MG. O clube imaginava faturar entre R$ 270 milhões e R$ 330 milhões. Contudo, conseguiu um valor superior ao imaginado anteriormente.

A Multiplan tinha preferência de compra na aquisição do shopping Diamond Mall estabelecida em contrato. O Galo recebeu mais de uma proposta pela venda do local, mas a empresa preferiu exercer a sua prioridade na compra do estabelecimento. Hoje, o grupo detém 100% das ações do espaço.

A venda foi sacramentada na noite desta terça-feira, dia 2 de agosto, e o comunicado ao mercado foi assinado pelo diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Armando d'Almeida Neto.