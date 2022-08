Agente notifica Multiplan por compra de shopping do Atlético-MG e cobra R$ 64 milhões

André Cury enviou notificação extrajudicial à empresa para exigir depósito de valor da dívida em juízo. Ele tem 28 ações de cobrança contra o Galo

O agente André Cury notificou a Multiplan de forma extrajudicial pela compra de 49,9% do shopping Diamond Mall do Atlético-MG por R$ 340 milhões. No documento, enviado à empresa na tarde desta quarta-feira (3), o intermediário solicita que os pagamentos sejam feitos em juízo, sob a alegação de que o descumprimento disso caracterizaria fraude contra credores, como soube a GOAL.

O empresário cobra cerca de R$ 64 milhões do Galo por 28 dívidas — o clube reconhece todos os débitos, mesmo os 26 que apresentou contestações — e acredita que pode receber o valor em meio à transação do clube para a negociação do shopping center.

Por meio da notificação judicial, o agente André Cury, que é representado pelas advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade, avisa que tomará as medidas judiciais cabíveis para preservar os seus direitos e receber o valor de sua pendência.

O Atlético-MG acertou, na noite dessa terça-feira (3), a venda de 49,9% das ações do shopping center por R$ 340 milhões — pagos da seguinte forma: R$ 136 milhões à vista e R$ 204 milhões a serem pagos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, indexadas ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O valor está acima do que era esperado pela diretoria do Atlético-MG. O clube imaginava faturar entre R$ 270 milhões e R$ 330 milhões. Contudo, conseguiu um valor superior ao imaginado anteriormente.

A Multiplan tinha preferência de compra na aquisição do shopping Diamond Mall estabelecida em contrato. O Galo recebeu mais de uma proposta pela venda do local, mas a empresa preferiu exercer a sua prioridade na compra do estabelecimento. Hoje, o grupo detém 100% das ações do espaço.