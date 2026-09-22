Admitiu um erro e defendeu outra: comitê de arbitragem encerra a polêmica sobre os dois lances do dérbi de Madri

O Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha encerrou a polêmica sobre os principais lances arbitrais que causaram controvérsia no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, ao reconhecer a existência de um erro claro do árbitro da partida, Ortiz Arias, e do árbitro de vídeo em um dos lances, ao mesmo tempo em que defendeu outra decisão que gerou protestos do clube merengue.

Segundo o jornal "As", o Comitê Técnico de Arbitragem divulgou nesta terça-feira sua avaliação sobre os dois lances mais polêmicos da partida: a entrada de Kang-in Lee sobre Federico Valverde e o choque de Cuti Romero com Jude Bellingham, os dois lances que desencadearam a fúria da diretoria do Real Madrid e do técnico José Mourinho, uma vez que o clube considerou que o árbitro deveria ter mostrado o cartão vermelho em cada uma das ocasiões.

Comitê de arbitragem defende decisão no lance de Romero

O comitê analisou a entrada do zagueiro argentino Cristian Romero sobre Bellingham, lance que teve uma decisão polêmica do árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias.

O árbitro havia inicialmente marcado falta de Bellingham contra o jogador do Atlético de Madrid, antes que o árbitro de vídeo interviesse para alertá-lo sobre um erro na identificação do jogador que cometeu a falta, fazendo com que o cartão amarelo fosse transferido para Romero.

Apesar dos pedidos do Real Madrid pela exibição do cartão vermelho, o comitê de arbitragem considerou que o cartão amarelo foi a decisão correta.

O comitê afirmou: "Romero, após jogar a bola, pisou na perna de Bellingham. Há um grau de força que envolve ampla margem de interpretação. O árbitro errou ao determinar a direção da falta. A pisada ocorreu durante o mesmo lance que o árbitro avaliou. E ao revisar o lance pela tela, considerou-se a pisada como imprudente".

E acrescentou: "A decisão é tiro livre direto e cartão amarelo. O árbitro de vídeo acertou ao intervir".

Isso contraria o que afirmaram especialistas em arbitragem, o último deles o ex-árbitro português Bruno Paixão, que declarou à Kooora que o lance exigia a exibição do cartão vermelho.

Kang-in Lee merecia a expulsão

Em contrapartida, o Comitê Técnico de Arbitragem reconheceu a existência de um erro arbitral claro em outro lance, ao afirmar que o sul-coreano Kang-in Lee deveria ter recebido cartão vermelho pela sua entrada sobre Federico Valverde antes do fim do primeiro tempo.

O comitê afirmou: "Kang-in Lee avançou para interromper a progressão de Federico Valverde, e suas travas atingiram a perna do jogador com uma torção na articulação e um alto risco de causar lesão".

E concluiu que a decisão correta seria "tiro livre direto e cartão vermelho", ressaltando que o ocorrido representa "um erro claro e evidente do árbitro, e o árbitro de vídeo deveria ter intervindo".

Comitê de arbitragem confirma acerto da expulsão de Huijsen

O comitê também revisou a intervenção do árbitro de vídeo no lance da expulsão de Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, depois que o árbitro de vídeo o chamou para revisar o lance que envolveu o jogador e Giuliano Simeone.

O comitê confirmou o acerto da decisão de expulsão, esclarecendo: "Giuliano havia obtido vantagem no lance e se dirigia em direção ao gol com a bola sob seu controle. Huijsen o segurou pelo braço sem qualquer possibilidade de disputar a bola".

O comitê encerrou sua avaliação afirmando: "É pênalti e cartão vermelho. O árbitro de vídeo acertou ao intervir".

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