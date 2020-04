Quanto a Adidas paga a Flamengo, São Paulo e os principais clubes do Brasil?

Casos de Fla, Tricolor, Internacional e Cruzeiro são diferentes: confira as particularidades de cada contrato

Em um momento onde o futebol está perdendo muitas receitas, pela suspensão das competições ao redor do mundo, alguns grandes clubes brasileiros receberam outro baque: e já foram comunicados que a Adidas atrasará os pagamentos em meio a crise do coronavírus Covid-19.

A fornecedora de material esportivo alemã, que conta com quatro clientes no , já admitiu que está conversando com parceiros para tentar encontrar uma solução contra a crise.

No entanto, qual é o valor que a Adidas deixará de pagar a cada uma das equipes? Confira a situação da parceria da fornecedora com cada de seus clubes.

Flamengo

O contrato do clube carioca com a Adidas foi a primeiro a ser posto em risco: o pagamento previsto para o dia 1 de abril está atrasado, e a fornecedora já procura alternativas, segundo o Globo Esporte.

No caso do Flamengo, o clube recebe R$ 17.6 milhões anuais do parceiro, divididos em duas parcelas de R$ 8.8 milhões, pagas - teoricamente - nos meses de abril e outubro. É o maior contrato de material esportivo do Brasil.

De acordo com informações de Mauro Cezar Pereira, a diretoria do clube carioca não dependia desta verba e, contando com uma "gordura" financeira, já esperava o recuo da fornecedora.

São Paulo

No caso do São Paulo, o clube tem um contrato que prevê que o Tricolor receba R$ 12 milhões por ano da fornecedora, divididos em parcelas mensais de aproximadamente um milhão.

Vivendo uma situação financeira mais complicada e já tendo o risco de perder seu patrocinador master, - já que o vínculo do São Paulo com o Banco Inter acaba no final de abriil - sem a receita da Adidas, o Tricolor pode sofrer para cumprir com seus pagamentos.

Vale lembrar, afinal, que o clube pretende diminuir os salários de todo o seu elenco por 50%.

Sem um valor fixo mensal, mesmo que o pagamento da Adidas seja suspenso, a perca dessa receita não deve afetar muito o e a .

Ambos os clubes tem um contrato similiar com a fornecedora de material esportivo: ao invés de receberem um valor fixo, como o Flamengo e o São Paulo, Internacional e Cruzeiro recebem uma porcentagem das vendas de camisas mensais.

Ou seja: 27% do valor arrecadado em vendas de uniforme do Colorado, volta para o clube. Na Raposa, este número de 24%.