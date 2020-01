Veja os novos uniformes do Flamengo para 2020

Uniforme de visitante, número três e camisas de treino já vazaram na internet; Apenas o manto principal segue com design desconhecido. Confira!

Nesta quinta-feira (09), alguns dos novos uniformes criados pela Adidas para o para 2020 vazaram e deixaram a internet em polvorosa.

O segundo uniforme da equipe (veja a foto acima) é branco, com uma faixa na altura do peito em preto e vermelho e o escudo no peito. O design causou polêmica dentre a torcida do Flamengo e internautas apontaram a semelhança da camisa com uniformes do .

Ao que parece, esse será o Manto 2. Horrível. Santa Cruz? Pqp pic.twitter.com/ENDgzHH9Js — BastidoresCRF (@BastidoresFla) January 9, 2020

Vou dar a minha opinião sobre o manto 2

Falta de capricho pela parte da Adidas vontade zero de inovar..

Qual a diferença da camisa do @Flamengo e a camisa do Santa Cruz antiga e atual?? Aí vão dizer é uma homenagem a retrô mas já passou da hora e inovar né @adidasbrasil pic.twitter.com/E5hGKhu3jE — FELIPE ᶜʳᶠ (@rubronegro1985) January 9, 2020

Outras uniformes também foram vazados: a terceira camisa, as de treino e alguns casacos desenhados pela Adidas. Confira:

Terceira camisa:

Camisas de treino e pré-jogo:

Casacos: