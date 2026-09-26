Santos fecha com a Adidas e prepara contrato milionário a partir de 2028

O Santos oficializou um acordo com a Adidas para o fornecimento de material esportivo a partir de 2028. Em comunicado, o clube confirmou a parceria com a marca alemã e esclareceu que a Umbro, atual fornecedora, seguirá responsável pelos uniformes até o fim de 2027.

Por meio de seus portais oficial, o clube escreveu: "O Santos FC confirma nova parceria com a Adidas a partir de 2028. O clube esclarece que o contrato com a Umbro, atual fornecedora de materiais esportivos, segue normalmente, com projetos e lançamentos, até o final de 2027″.

O novo contrato terá duração de seis temporadas, entre 2028 e 2033. Segundo informações apuradas pela ESPN, o acordo prevê um valor fixo próximo de R$ 37 milhões por ano, além de luvas pela assinatura, royalties e premiações vinculadas ao desempenho. Somados esses componentes, o vínculo pode ultrapassar R$ 250 milhões ao longo dos seis anos.

A parceria também deve ampliar a distribuição dos produtos oficiais do Santos. A Adidas pretende colocar camisas e outros itens do clube em mais de 120 pontos de venda no Brasil e no exterior, além de aumentar a presença dos uniformes em grandes redes esportivas.

O plano de negócios supera o da atual fornecedora Umbro, que não conta com lojas físicas, o que acaba diminuindo as vendas de material esportivo. De acordo com a ESPN, a expectativa dentro do Peixe é de um crescimento de 40% nas vendas dos produtos com a expansão da estrutura comercial.

O acordo representa ainda o retorno da Adidas ao Santos. Será a terceira vez que a marca das três listras produzirá os uniformes do clube, com passagens anteriores entre 1980 e 1981, e posteriormente de 1984 até 1988. No Brasil, o Santos se junta a Flamengo, Cruzeiro e Internacional como as equipes patrocinadas pela marca alemã.

Até a estreia da nova parceria, porém, o Santos continuará com a Umbro. O contrato atual permanece válido durante toda a temporada de 2027, enquanto a Adidas terá o período de transição para preparar os novos uniformes e demais produtos que serão lançados a partir de janeiro de 2028.