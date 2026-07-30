Ademola: sou versátil e não tenho medo de Yamal

O alemão Karim Adeyemi, recém-contratado pelo Barcelona, afirmou que seu compatriota Hansi Flick, treinador do Barça, não precisou convencê-lo a se juntar ao "maior clube do mundo", segundo suas próprias palavras.

Adeyemi se juntou oficialmente ao Barcelona há uma semana, vindo do Borussia Dortmund, e está atualmente no campo de treinamento do clube catalão na Inglaterra, em preparação para a nova temporada.

Adeyemi falou em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo" sobre o fato de Flick tê-lo convencido a assinar com o Barcelona: "A palavra convencer não é precisa. Ele simplesmente me ligou e me perguntou se eu queria vir. Respondi que sim, claro, porque é o maior clube do mundo, e essas oportunidades não se repetem. Ele não precisou me convencer. Confio nele há muito tempo e tenho um enorme respeito por ele".

E acrescentou: "Espero que ele (Flick) veja em mim o que posso oferecer ao time dentro de campo. Ele me conhece bem da seleção alemã, e nossa relação é muito próxima".

Ao ser perguntado sobre o confronto com o Barcelona quando estava no Dortmund nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2025, ele explicou: "Que coisa maravilhosa! Está entre as melhores partidas que se pode disputar. Você enfrenta um grande time, um clube tradicional, e sempre se tem uma enorme motivação quando joga contra os melhores. Os dois jogos foram muito difíceis, mas nós os aproveitamos".

O Barcelona venceu o jogo de ida em casa (4 a 0), mas perdeu na Alemanha (3 a 1), e sobre isso Adeyemi disse: "Quase vencemos. Se tivéssemos tido um pouco de sorte, teríamos vencido".

Sobre suas expectativas de jogar no Camp Nou, o astro alemão destacou: "Acho que será incrível. Não creio que esteja totalmente concluído, mas, cara, é um estádio com uma história grandiosa, e será maravilhoso fazer parte disso".

E sobre a possibilidade de retornar à seleção alemã pela porta do Barcelona, Adeyemi disse: "Acho que sim, mas no fim das contas tenho que provar isso dentro de campo. Só eu decido se voltarei ou não à seleção nacional. Estou convencido de que, se eu jogar bem, estarei lá".

Ao ser perguntado como se define como jogador, Adeyemi acrescentou: "Tenho velocidade, claro, mas também tenho outras coisas com que contribuo no jogo: a velocidade, sou bom em situações de um contra um, posso jogar pela ponta, como atacante de referência. Acho que sou versátil e acho que é isso que me torna um pouco diferente, talvez".

Adeyemi apontou que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador que ele já enfrentou, dizendo: "Nos enfrentamos uma vez, mas ele não estava em seu melhor momento", reconhecendo ao mesmo tempo que Lionel Messi é o melhor de forma geral.

Sobre suas expectativas para a temporada do Barcelona, revelou: "Tenho a sensação de que esta temporada será muito especial, e espero que conquistemos muitos títulos. Grandes feitos nos aguardam; queremos conquistar tudo, e somos capazes disso. É para isso que treinamos, e damos o nosso melhor todos os dias".

E prosseguiu: "Claro, meu sonho é vencer a Liga dos Campeões. Quase venci, mas infelizmente perdemos (quando chegou à final com o Dortmund em 2024), e esse é o meu sonho. É por isso que luto todos os dias".

Ao ser perguntado se teme a concorrência com Lamine Yamal pela posição de ponta-direita, o ex-astro do Dortmund disse: "Não, não tenho medo de nenhum jogador. Sei que, se eu der o meu melhor, terei a chance de jogar".

E sobre assistir aos jogos quando está em casa, encerrou suas declarações: "Sinceramente, nunca fui do tipo que sabe tudo sobre cada jogador e cada nome. Alguns podem me chamar de bobo por causa disso, mas quando estou em casa, só quero fazer outras coisas que não sejam futebol".