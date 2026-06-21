Adel empatou a disputa entre Rússia e Catar em duas rodadas... A violência marca a Copa do Mundo de 2026

A edição da Copa do Mundo de 2026 está registrando um aumento muito significativo nos índices de violência, o que ficou evidente mesmo que a competição tenha chegado apenas à segunda rodada da fase de grupos.

De acordo com o cálculo do jornal “The Athletic”, no “X”, o torneio registrou até o momento 8 cartões vermelhos, sendo o último deles na partida entre Bélgica e Irã, que terminou em empate sem gols.

O cartão foi aplicado a Nathan Ngoy, aos 67 minutos, depois que ele impediu que um jogador iraniano, que estava sozinho, completasse sua jogada em direção ao gol.

O jornal destacou que esse número elevado equivale ao total de expulsões registradas nas duas últimas edições da Copa do Mundo (Rússia 2018 e Catar 2022) somadas.

À medida que as disputas da Copa do Mundo continuam, parece que esta edição está a caminho de quebrar todos os recordes históricos relacionados a cartões e expulsões na história da Copa do Mundo.







