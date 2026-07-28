AD: joia do Ajax, Ouazane decide de vez entre a seleção holandesa e Marrocos

Abdellah Ouazane escolheu em definitivo seguir carreira internacional por Marrocos, informa o Algemeen Dagblad. O meio-campista de 17 anos disputou partidas pelas seleções de base da Holanda, mas não vê a Laranja Mecânica principal como objetivo final.

Ouazane disputou jogos internacionais pelas seleções de base da Holanda e também de Marrocos. A escolha pelo quartofinalista da Copa do Mundo não foi fácil, como mostra uma reconstituição do AD.

"Foi uma decisão muito ponderada, com muita reflexão, e no fim ele seguiu o coração. Não foi a abordagem planejada de Marrocos, mas o sentimento dele que foi decisivo, segundo pessoas de seu entorno, o que não queria dizer que ele não tivesse uma boa impressão da Holanda", analisa o jornal sobre a escolha do jogador do Ajax por Marrocos.

Ouazane disputou sua primeira partida internacional de base por Marrocos em 2023. Depois, vieram ainda vários outros jogos. "Nosso plano com Appie deu certo", afirmou Chris van Puyvelde, ex-diretor técnico da federação marroquina de futebol.

"Fazia parte da nova política olhar muito mais para a diáspora", revela o dirigente belga, que trabalhou no Marrocos entre 2022 e 2025. Nesse período, ele manteve muito contato com o talento do Ajax e sua família.

"Eu, por exemplo, mantive muito contato com a mãe dele. As mães carregam um filho por nove meses e têm preocupações diferentes das dos pais, que muitas vezes querem falar sobre futebol. As mães querem saber: meu filho vai ficar em boas mãos? Ela também me ligava muitas vezes com perguntas", disse o ex-'td' da federação de futebol de Marrocos.

Ouazane, portanto, volta suas atenções para Marrocos e para o time principal do Ajax, onde parece receber uma chance justa de Míchel. Há um ano, ele parecia a caminho do Real Madrid, mas a transferência melou no último momento.