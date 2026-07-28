AD: joia do Ajax, Ouazane bate o martelo entre a seleção da Holanda e Marrocos

Abdellah Ouazane escolheu em definitivo uma carreira internacional por Marrocos, informa o Algemeen Dagblad. O meio-campista de dezessete anos disputou partidas pelas seleções de base da Holanda, mas, portanto, não vê a seleção principal holandesa como objetivo final.

Ouazane disputou partidas internacionais por seleções de base da Holanda e de Marrocos. A escolha pelo quartofinalista da Copa do Mundo não foi fácil, como mostra uma reconstituição do AD.

“Foi uma decisão muito ponderada, com muita reflexão, e no fim ele seguiu o coração. Não foi a abordagem planejada de Marrocos, mas o sentimento dele que foi decisivo, segundo pessoas próximas, o que não quer dizer que ele não tivesse uma boa sensação em relação à Holanda”, analisa o jornal sobre a escolha do jogador do Ajax por Marrocos.

Ouazane disputou em 2023 sua primeira partida internacional de base por Marrocos. Depois, ainda viriam os duelos necessários. “Nosso plano com Appie deu certo”, disse Chris van Puyvelde, ex-diretor técnico da federação marroquina de futebol.

“Fazia parte da nova política olhar muito mais para a diáspora”, revela o dirigente belga, que trabalhou no Marrocos entre 2022 e 2025. Nesse período, ele teve muito contato com o talento do Ajax e sua família.

“Eu tinha, por exemplo, muito contato com a mãe dele. As mães carregam um filho por nove meses e têm preocupações diferentes das dos pais, que muitas vezes querem falar de futebol. As mães querem saber: meu filho vai parar em um bom lugar? Ela também me ligava com frequência com perguntas”, afirmou o ex-'td' da federação de futebol de Marrocos.

Ouazane, portanto, volta seu foco para Marrocos e para o time principal do Ajax, onde parece receber uma chance justa de Míchel. Há um ano, ele parecia a caminho do Real Madrid, mas a transferência melou no último momento.